Trump will Angriffe auf den Iran für zwei Wochen aussetzen

Katar: Vier Verletzte nach iranischem Raketenbeschuss

Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein

Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen

Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung

Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung

Selenski: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mit

Pakistan an Trump: Ultimatum um zwei Wochen verlängern

Papst: Drohung gegen iranisches Volk «wirklich inakzeptabel»