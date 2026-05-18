- US-Aussenminister Marco Rubio hat beim Nato-Aussenministertreffen in Schweden für einen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus geworben.
- Trotz einer geltenden Waffenruhe kommt es erneut zu israelischen Angriffen im Südlibanon. Sechs Menschen kommen dabei ums Leben.
- Pakistans Armeechef Asim Munir ist nach Teheran gereist, um den Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu besprechen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio: Brauchen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus
- Pakistans Armeechef reist für Verhandlungen nach Teheran
- Iran-Streit belastet Nato vor Gipfel
- Sprecher: Einige abgeschobene deutsche Gaza-Aktivisten verletzt
- Iran: 35 Schiffe passieren Strasse von Hormus
- Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
- Pakistanischer Innenminister trifft Araghtschi in Teheran
- Wegen Iran-Krieg: Ölpreis legt um zweieinhalb Prozent zu
- Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an
- Experten warnen vor rasantem Anstieg der Düngemittelpreise
Quellen: Agenturen, SRF