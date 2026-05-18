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Krieg in Nahost Rubio: Brauchen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio: Brauchen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus
  • Pakistans Armeechef reist für Verhandlungen nach Teheran
  • Iran-Streit belastet Nato vor Gipfel
  • Sprecher: Einige abgeschobene deutsche Gaza-Aktivisten verletzt
  • Iran: 35 Schiffe passieren Strasse von Hormus
  • Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
  • Pakistanischer Innenminister trifft Araghtschi in Teheran
  • Wegen Iran-Krieg: Ölpreis legt um zweieinhalb Prozent zu
  • Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an
  • Experten warnen vor rasantem Anstieg der Düngemittelpreise

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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