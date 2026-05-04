- In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs erwarten die USA nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio noch heute eine Antwort aus Teheran.
- Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge als Vergeltung militärische Ziele im Iran angegriffen. Der Iran wirft den USA deswegen vor, dadurch die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat sich nach eigenen Angaben kürzlich mit dem Obersten Führer Modschtaba Chamenei getroffen. Dies berichten staatliche Medien.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF