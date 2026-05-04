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Krieg in Nahost Rubio: Erwarten noch heute iranische Antwort auf Vorschlag

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio: Erwarten noch heute iranische Antwort auf Vorschlag
  • Emirate melden drei Verletzte nach Angriff am Morgen
  • SRF-Korrespondent: «Es ist ein Stück weit ein Treten an Ort»
  • Araghchi: «Die Iraner beugen sich niemals dem Druck»
  • Iran meldet Beschlagnahmung von Öltanker im Golf von Oman
  • Libanon: Gesundheitsministerium meldet zwölf Tote
  • USA fordern die Freilassung von Aktivistin Mohammadi
  • Vereinigte Arabische Emirate melden Angriffe durch den Iran
  • Trump bezeichnet Vergeltungsschläge als «kleinen Denkzettel»
  • USA fliegen Vergeltungsschläge gegen den Iran

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 7.5.2026, 21:50 Uhr

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