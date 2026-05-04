Rubio: Erwarten noch heute iranische Antwort auf Vorschlag

Emirate melden drei Verletzte nach Angriff am Morgen

SRF-Korrespondent: «Es ist ein Stück weit ein Treten an Ort»

Araghchi: «Die Iraner beugen sich niemals dem Druck»

Iran meldet Beschlagnahmung von Öltanker im Golf von Oman

Libanon: Gesundheitsministerium meldet zwölf Tote

USA fordern die Freilassung von Aktivistin Mohammadi

Vereinigte Arabische Emirate melden Angriffe durch den Iran

Trump bezeichnet Vergeltungsschläge als «kleinen Denkzettel»