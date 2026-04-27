- Die USA wollen gemäss Verteidigungsminister Pete Hegseth rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen.
- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran in einem Brief an den US-Kongress für beendet erklärt.
- Nach stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Teheran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen neuen Vorschlag an die pakistanischen Vermittler übergeben. Trump zeigt sich unzufrieden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Waffen für über 8 Mrd. Dollar an Golfstaaten und Israel
- Libanon: Mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet
- Pentagon: Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland
- Trump bezeichnet Kämpfe im Iran als beendet
- US-Präsident: Werde keine Kongresserlaubnis für Krieg einholen
- Trump: Unzufrieden mit jüngstem Vorschlag des Iran
- Insider: USA vor Schliessung ihres Gaza-Zentrums
- Cassis telefoniert mit iranischem Aussenminister
- Krieg löst weltweiten Domino-Effekt bei humanitärer Hilfe aus
- Wieder Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet
Quellen: Agenturen, SRF