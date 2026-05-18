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Krieg in Nahost Rubio zu Iran-Verhandlungen: «Es gibt einige gute Anzeichen»

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Gaza-Repräsentant stellt UNO 15-Punkte-Plan vor
  • Rubio zu Iran-Verhandlungen: «Es gibt einige gute Anzeichen»
  • Rubio stellt vor Nato-Treffen Wert der Allianz infrage
  • Libanons Finanzminister: Krieg kostet bis zu 20 Mrd. Dollar
  • Alle acht Schweizer Flottillen-Teilnehmer in Türkei ausgeflogen
  • Israel beendet Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten
  • Italien fordert EU-Sanktionen gegen Israels Polizeiminister
  • Irans Oberster Führer verbietet Export des angereicherten Urans
  • Hormus-Blockade belebt Handel im Panamakanal
  • Israel beginnt mit Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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