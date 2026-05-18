- US-Aussenminister Marco Rubio hat sich bezüglich der diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäussert.
- Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheite (EDA) stellt 13.5 Millionen Franken für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten zur Verfügung.
- Israel hat alle Aktivisten der internationalen Gaza-Flottille abgeschoben. Die israelische Menschenrechtsorganisation Adalah wirft den Behörden Folter und Demütigung der Aktivisten in Haft vor.
- US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu sind laut Medienberichten in einem Gespräch heftig aneinandergeraten. Trump habe Verhandlungen im Sinn, während Netanjahu skeptisch bleibt und den Krieg fortführen möchte.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Rubio zu Iran-Verhandlungen: «Es gibt einige gute Anzeichen»
- Rubio stellt vor Nato-Treffen Wert der Allianz infrage
- Libanons Finanzminister: Krieg kostet bis zu 20 Mrd. Dollar
- Alle acht Schweizer Flottillen-Teilnehmer in Türkei ausgeflogen
- Israel beendet Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten
- Italien fordert EU-Sanktionen gegen Israels Polizeiminister
- Irans Oberster Führer verbietet Export des angereicherten Urans
- Hormus-Blockade belebt Handel im Panamakanal
- Israel beginnt mit Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten
Quellen: Agenturen, SRF