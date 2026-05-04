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Krieg in Nahost Russland bietet Übernahme von angereichertem Uran aus dem Iran an

Autor: 

04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Moskau will angereichertes Uran aus dem Iran einlagern
  • EU-Kommissarin fordert besseren humanitären Zugang im Südlibanon
  • Tote nach israelischen Angriffen im Libanon
  • Grossbritannien verlegt Kriegsschiff in den Nahen Osten
  • Iranisches Parlament tagt aus Sicherheitsgründen online
  • Chinas Exporte überraschen trotz Iran-Lage
  • Israel lässt offenbar zwei Aktivisten der Gaza-Flottille frei
  • Bahrain nimmt 41 mutmassliche Iran-Unterstützer fest
  • Israel meldet 85 Angriffe auf Ziele im Libanon
  • Israel fordert Evakuierung von Dörfern im Südlibanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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