- Israel hat nach Darstellung seines Aussenministers Gideon Saar «keine territorialen Ambitionen im Libanon».
- Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) aus.
- Laut dem Chef der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, droht eine Krise mit dem Potenzial zur grössten Energiekrise überhaupt, wenn die Strasse von Hormus nicht bald wieder geöffnet wird.
- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Donald Trump ist damit allerdings offenbar nicht zufrieden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2022
- Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel bröckelt weiter
- Saar: Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon
- Trump: Iran will Strasse von Hormus wieder geöffnet haben
- Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus
- Bahrain entzieht Iran-Unterstützern Staatsbürgerschaft
- Iran lockert den Internetzugang für Unternehmen
- Israel fordert Evakuierung von 17 Dörfern im Südlibanon
- Ölpreise ziehen weiter an
- Iran: USA muss «illegale und irrationale Forderungen» aufgeben
Quellen: Agenturen, SRF