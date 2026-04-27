US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2022

Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel bröckelt weiter

Saar: Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon

Trump: Iran will Strasse von Hormus wieder geöffnet haben

Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus

Bahrain entzieht Iran-Unterstützern Staatsbürgerschaft

Iran lockert den Internetzugang für Unternehmen

Israel fordert Evakuierung von 17 Dörfern im Südlibanon

Ölpreise ziehen weiter an