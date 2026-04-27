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Krieg in Nahost Saar: Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2022
  • Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel bröckelt weiter
  • Saar: Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon
  • Trump: Iran will Strasse von Hormus wieder geöffnet haben
  • Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus
  • Bahrain entzieht Iran-Unterstützern Staatsbürgerschaft
  • Iran lockert den Internetzugang für Unternehmen
  • Israel fordert Evakuierung von 17 Dörfern im Südlibanon
  • Ölpreise ziehen weiter an
  • Iran: USA muss «illegale und irrationale Forderungen» aufgeben

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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