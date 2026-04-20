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Krieg in Nahost Schah-Sohn Pahlavi: Irans Regierung darf nicht legitimiert werden

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Schah-Sohn Pahlavi wirbt in Berlin für Wandel im Iran
  • Iran richtet erneut mutmasslichen Spion hin
  • Laschet sieht Europa «politisch draussen»
  • US-Marineminister Phelan vom Pentagon entlassen
  • Araghtschi sieht Schuld an Kriegsfolgen bei USA und Israel
  • Libanon wirft Israel «gezielte Angriffe» auf Journalisten vor
  • Angriff im Südlibanon: Journalistin getötet, eine verletzt
  • Leavitt: keine Frist für die Vorlage eines Vorschlags durch Iran
  • US-Botschaft in Beirut ruft auf Libanon zu verlassen
  • Trump sieht keine Waffenruhe-Verletzung durch Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 22.4.2026, 12:45 Uhr

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