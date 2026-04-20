- Schah-Sohn Reza Pahlavi sieht keine Reformer in der iranischen Führung und wirbt für einen politischen Wandel.
- US-Präsident Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nur wenige Tage geben, um einen Vorschlag zur Beilegung des Krieges zu machen.
- Die britische Seefahrtsbehörde vermeldet den Beschuss mehrerer Containerschiffe durch die iranischen Revolutionsgarden in der Strasse von Hormus.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Schah-Sohn Pahlavi wirbt in Berlin für Wandel im Iran
- Iran richtet erneut mutmasslichen Spion hin
- Laschet sieht Europa «politisch draussen»
- US-Marineminister Phelan vom Pentagon entlassen
- Araghtschi sieht Schuld an Kriegsfolgen bei USA und Israel
- Libanon wirft Israel «gezielte Angriffe» auf Journalisten vor
- Angriff im Südlibanon: Journalistin getötet, eine verletzt
- Leavitt: keine Frist für die Vorlage eines Vorschlags durch Iran
- US-Botschaft in Beirut ruft auf Libanon zu verlassen
- Trump sieht keine Waffenruhe-Verletzung durch Iran
Quellen: Agenturen, SRF