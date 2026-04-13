- Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- US-Präsident Donald Trump sagte diesbezüglich, dass der Iran die USA «nicht erpressen» könne.
- Die britische Seefahrtsbehörde hat nach eigenen Angaben Berichte über den Beschuss von Handelsschiffen in der Strasse von Hormus erhalten.
- Der französische Präsident Emmanuel Macron meldet den Tod eines französischen Blauhelmsoldaten im Libanon. Unifil bestätigt den Vorfall.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Revolutionsgarden erklären Strasse von Hormus für gesperrt
- Berichte: Iran fordert Geld für Hormus-Durchfahrt
- Was macht der Krieg mit den Menschen im Iran?
- Wie steht Israel zur Waffenruhe im Libanon?
- Zwei TUI-Kreuzfahrtschiffe passieren Strasse von Hormus
- Iran verärgert Indien mit Angriff auf Schiffe
- Vertriebene im Libanon kehren weiter in Häuser zurück
- Iran: Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen
- NGO: Iran seit 50 Tagen vom Internet abgeschnitten
- Trump: «Lassen uns nicht erpressen»
Quellen: Agenturen, SRF