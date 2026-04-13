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Krieg in Nahost Schüsse auf Schiffe in Hormus +++ Trump: «Sind nicht erpressbar»

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Revolutionsgarden erklären Strasse von Hormus für gesperrt
  • Berichte: Iran fordert Geld für Hormus-Durchfahrt
  • Was macht der Krieg mit den Menschen im Iran?
  • Wie steht Israel zur Waffenruhe im Libanon?
  • Zwei TUI-Kreuzfahrtschiffe passieren Strasse von Hormus
  • Iran verärgert Indien mit Angriff auf Schiffe
  • Vertriebene im Libanon kehren weiter in Häuser zurück
  • Iran: Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen
  • NGO: Iran seit 50 Tagen vom Internet abgeschnitten
  • Trump: «Lassen uns nicht erpressen»

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 17.4.2026, 12 Uhr

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