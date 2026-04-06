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Krieg in Nahost Schweiz bewilligt USA weiterhin einzelne Überflüge

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
  • Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden
  • Weitere Überflugs-Gesuche der USA nach Mitte März
  • Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
  • Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza
  • Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
  • Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad
  • Trumps Republikaner blockieren Vorstoss der Demokraten
  • Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
  • USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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