- Pakistan hat vor dem Beginn von Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sicherheit in der Hauptstadt erhöht.
- Ukrainische Soldaten haben nach Worten von Präsident Wolodimir Selenski im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Die USA hat die Schweiz auch nach Mitte März mehrfach um Überflüge gebeten – nicht immer mit Erfolg.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
- Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden
- Weitere Überflugs-Gesuche der USA nach Mitte März
- Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
- Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza
- Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
- Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad
- Trumps Republikaner blockieren Vorstoss der Demokraten
- Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
- USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche
Quellen: Agenturen, SRF