Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt

Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden

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Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört

Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza

Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah

Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad

Trumps Republikaner blockieren Vorstoss der Demokraten

Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet