- Die Schweizer Botschaft im Iran wird nach einer kriegsbedingten Schliessung schrittweise wiedereröffnet, ein kleines Diplomaten-Team ist bereits vor Ort.
- US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen angekündigt.
- Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz «bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen». Man warte auf grünes Licht aus den USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF