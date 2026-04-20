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Krieg in Nahost Schweiz öffnet Botschaft im Iran schrittweise wieder

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Spanien betont Bündnistreue nach Berichten über Ausschluss
  • Benjamin Netanjahu veröffentlicht Gesundheitsbericht
  • Iranischer Aussenminister zu Gesprächen in Islamabad erwartet
  • Schweiz öffnet Botschaft im Iran schrittweise wieder
  • Drohnenangriff auf kuwaitische Grenzposten
  • Erste Reaktion der Hisbollah auf angekündigte Waffenruhe
  • Israel greift Hisbollah im Südlibanon an
  • Irans Aussenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern
  • Ifo: Geschäftsklima trübt sich wegen Iran-Krieg ein
  • Iran seit 56 Tagen ohne globales Internet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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