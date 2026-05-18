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Krieg in Nahost Schweiz stellt 13.5 Millionen Franken für Hilfe in Nahost

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Irans Oberster Führer verbietet Export des angereicherten Urans
  • Hormus-Blockade belebt Handel im Panamakanal
  • Israel beginnt mit Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten
  • Schweiz stellt 13.5 Millionen Franken für Nahost-Hilfe bereit
  • Stimmung in der Eurozone auf tiefstem Stand seit 2023
  • Ölpreise steigen nach Verlusten des Vortags
  • Wieder zwei Männer im Iran hingerichtet
  • Pakistans Armeechef reist nach Teheran für Vermittlungsgespräche
  • Iran prüft US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges
  • EU-Ratspräsident kritisiert Israels Umgang mit Hilfsflottille

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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