Irans Oberster Führer verbietet Export des angereicherten Urans

Hormus-Blockade belebt Handel im Panamakanal

Israel beginnt mit Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten

Schweiz stellt 13.5 Millionen Franken für Nahost-Hilfe bereit

Stimmung in der Eurozone auf tiefstem Stand seit 2023

Ölpreise steigen nach Verlusten des Vortags

Wieder zwei Männer im Iran hingerichtet

Pakistans Armeechef reist nach Teheran für Vermittlungsgespräche

Iran prüft US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges