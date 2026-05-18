- Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stellt 13.5 Millionen Franken für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten zur Verfügung.
- US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Netanjahu sind Medienberichten zufolge in einem Gespräch aneinandergeraten. Trump habe Verhandlungen im Sinn, während Netanjahu skeptisch bleibt und den Krieg fortführen möchte.
- US-Präsident Donald Trump ist bereit, einige Tage auf die «richtige Antwort» vom Iran zu warten.
- Israel hat die internationale Gaza-Flottille vollständig gestoppt. Alle Aktivisten wurden festgenommen und gefesselt in den israelischen Hafen Aschdod gebracht. Sie wurden dort auf demütigende Weise behandelt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Irans Oberster Führer verbietet Export des angereicherten Urans
- Hormus-Blockade belebt Handel im Panamakanal
- Israel beginnt mit Abschiebung Hunderter Gaza-Aktivisten
- Schweiz stellt 13.5 Millionen Franken für Nahost-Hilfe bereit
- Stimmung in der Eurozone auf tiefstem Stand seit 2023
- Ölpreise steigen nach Verlusten des Vortags
- Wieder zwei Männer im Iran hingerichtet
- Pakistans Armeechef reist nach Teheran für Vermittlungsgespräche
- Iran prüft US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges
- EU-Ratspräsident kritisiert Israels Umgang mit Hilfsflottille
Quellen: Agenturen, SRF