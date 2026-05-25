- Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt empfiehlt allen Schiffen in der Strasse von Hormus, den Anweisungen der Blockadekräfte Folge zu leisten – die Lage bleibt angespannt.
- US-Präsident Donald Trump hat keine Entscheidung bezüglich des Abkommens mit dem Iran getroffen. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf mehrere Quellen.
- Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf zeigt sich skeptisch gegenüber einem erneuten Abkommen mit den USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig
- Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier
- Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran
- US-Medien: Keine Entscheidung beim Abkommen mit Iran
- Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
- Schweiz lockert Reisehinweise für Israel
- Trump kündigt baldige Entscheidung bei Iran-Abkommen an
- Netanjahu: Israelische Truppen überqueren Litani-Fluss im Libanon
- Iran skeptisch gegenüber Abkommen: «Nur Taten zählen»
- Iranisches Fussball-Team wartet weiter auf US-Visa
Quellen: Agenturen, SRF