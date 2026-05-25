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Krieg in Nahost Sicherheitslage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig
  • Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier
  • Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran
  • US-Medien: Keine Entscheidung beim Abkommen mit Iran
  • Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
  • Schweiz lockert Reisehinweise für Israel
  • Trump kündigt baldige Entscheidung bei Iran-Abkommen an
  • Netanjahu: Israelische Truppen überqueren Litani-Fluss im Libanon
  • Iran skeptisch gegenüber Abkommen: «Nur Taten zählen»
  • Iranisches Fussball-Team wartet weiter auf US-Visa

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.5.2026, 19:30 Uhr

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