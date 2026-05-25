Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig

Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier

Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran

US-Medien: Keine Entscheidung beim Abkommen mit Iran

Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten

Schweiz lockert Reisehinweise für Israel

Trump kündigt baldige Entscheidung bei Iran-Abkommen an

Netanjahu: Israelische Truppen überqueren Litani-Fluss im Libanon

Iran skeptisch gegenüber Abkommen: «Nur Taten zählen»