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Krieg in Nahost Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran-Krieg birgt Risiken für Schweizer Stromversorgung
  • Iranischer Präsident offenbar Obersten Führer Chamenei getroffen
  • Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet
  • Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt
  • Erster Angriff Israels auf Beiruter Vorort seit Waffenruhe
  • Für Trump steht Deal mit Iran kurz bevor
  • Israels Ziel bleibt die Entfernung der Uranvorräte aus dem Iran
  • Libanons Regierungschef lehnt Treffen mit Israel vorerst ab
  • US-Militär: Haben Tanker unter iranischer Flagge angegriffen
  • Macron im Gespräch mit Peseschkian

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 6.5.2026, 21:50 Uhr

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