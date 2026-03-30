- Die spanische Verteidigungsministerin schliesst Luftraum und Militärbasen für US-Flugzeuge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Ausgenommen sind Notfälle.
- Iran bestätigt: Israelische Streitkräfte töteten am 26. März den IRGC-Marinekommandandanten Alireza Tangsiri und weitere hochrangige Offiziere in einer gezielten Operation.
- USA und Israel greifen Teheran an. Trump deutet Bodenoffensive an, Iran setzt Raketenangriffe fort.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
- Tote und Raketenbeschuss im Südlibanon und Nordisrael
- Trump droht abermals mit Angriff auf Ölquellen und Kraftwerke
- Raketenangriff auf Militärbasis am Flughafen Bagdad
- EU-Ratspräsident spricht mit Pakistans Premier über Iran-Krieg
- Tote bei israelischem Luftangriff trotz Waffenruhe
- Spanien sperrt Luftraum für US-Flugzeuge im Iran-Konflikt
- Iran lehnt US-Vorschläge als unrealistisch ab
- Iranischer Botschafter bleibt trotz Ausweisung im Libanon
- Polizei und Rettungsdienst: wieder Raketenbeschuss auf Israel
Quellen: Agenturen, SRF