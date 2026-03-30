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Krieg in Nahost Spanien sperrt Luftraum für US-Flugzeuge im Iran-Krieg

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Themen in diesem Newsticker

  • Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
  • Tote und Raketenbeschuss im Südlibanon und Nordisrael
  • Trump droht abermals mit Angriff auf Ölquellen und Kraftwerke
  • Raketenangriff auf Militärbasis am Flughafen Bagdad
  • EU-Ratspräsident spricht mit Pakistans Premier über Iran-Krieg
  • Tote bei israelischem Luftangriff trotz Waffenruhe
  • Spanien sperrt Luftraum für US-Flugzeuge im Iran-Konflikt
  • Iran lehnt US-Vorschläge als unrealistisch ab
  • Iranischer Botschafter bleibt trotz Ausweisung im Libanon
  • Polizei und Rettungsdienst: wieder Raketenbeschuss auf Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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