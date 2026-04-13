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Krieg in Nahost Tankerbeschuss bei Oman +++ Blauhelmsoldat im Libanon getötet

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Vertriebene im Libanon kehren weiter in Häuser zurück
  • Iran: Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen
  • NGO: Iran seit 50 Tagen vom Internet abgeschnitten
  • Trump: «Lassen uns nicht erpressen»
  • Vorfall um Kreuzfahrtschiff in der Strasse von Hormus
  • Strasse von Hormus: USA setzen Seeblockade weiter durch
  • Unifil verurteilt «Attacken» auf Blauhelm-Soldaten
  • Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe
  • Macron: Französischer Soldat im Libanon getötet
  • Iranische Führung wirft USA vor, nicht Wort gehalten zu haben

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 17.4.2026, 12 Uhr

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