- Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat nach eigenen Angaben Berichte über den Beschuss eines Tankers in der Strasse von Hormus erhalten.
- Der französische Präsident Emmanuel Macron meldet den Tod eines französischen Blauhelmsoldaten im Libanon.
- US-Präsident Donald Trump drohte zuvor damit, die Waffenruhe nicht zu verlängern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Vertriebene im Libanon kehren weiter in Häuser zurück
- Iran: Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen
- NGO: Iran seit 50 Tagen vom Internet abgeschnitten
- Trump: «Lassen uns nicht erpressen»
- Vorfall um Kreuzfahrtschiff in der Strasse von Hormus
- Strasse von Hormus: USA setzen Seeblockade weiter durch
- Unifil verurteilt «Attacken» auf Blauhelm-Soldaten
- Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe
- Macron: Französischer Soldat im Libanon getötet
- Iranische Führung wirft USA vor, nicht Wort gehalten zu haben
Quellen: Agenturen, SRF