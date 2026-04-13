 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Tankerbeschuss bei Oman +++ französischer Blauhelmsoldat getötet

Autor: 

13.04.2026, 06:38

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Unifil verurteilt «Attacken» auf Blauhelm-Soldaten
  • Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe
  • Macron: Französischer Soldat im Libanon getötet
  • Iranische Führung wirft USA vor, nicht Wort gehalten zu haben
  • Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Strasse von Hormus
  • Libanons Ministerpräsident meldet Angriff auf UNO-Blauhelme
  • Britische Behörde: Kapitän meldet Beschuss von Tanker
  • Hormus-Passage: Schifffahrt misstraute Politik
  • Iran will Strasse von Hormus wieder schliessen
  • Iran droht mit Schliessung der Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 17.4.2026, 12 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)