- Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat nach eigenen Angaben Berichte über den Beschuss eines Tankers in der Strasse von Hormus erhalten.
- Der französische Präsident Emmanuel Macron meldet den Tod eines französischen Blauhelmsoldaten im Libanon.
- US-Präsident Donald Trump drohte zuvor damit, die Waffenruhe nicht zu verlängern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Unifil verurteilt «Attacken» auf Blauhelm-Soldaten
- Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe
- Macron: Französischer Soldat im Libanon getötet
- Iranische Führung wirft USA vor, nicht Wort gehalten zu haben
- Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Strasse von Hormus
- Libanons Ministerpräsident meldet Angriff auf UNO-Blauhelme
- Britische Behörde: Kapitän meldet Beschuss von Tanker
- Hormus-Passage: Schifffahrt misstraute Politik
- Iran will Strasse von Hormus wieder schliessen
- Iran droht mit Schliessung der Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF