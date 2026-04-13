Unifil verurteilt «Attacken» auf Blauhelm-Soldaten

Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe

Macron: Französischer Soldat im Libanon getötet

Iranische Führung wirft USA vor, nicht Wort gehalten zu haben

Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Strasse von Hormus

Libanons Ministerpräsident meldet Angriff auf UNO-Blauhelme

Britische Behörde: Kapitän meldet Beschuss von Tanker

Hormus-Passage: Schifffahrt misstraute Politik

Iran will Strasse von Hormus wieder schliessen