- Die Führung in Teheran werde dem Vermittler Pakistan ihre Position zum US-Vorschlag zum Kriegsende übermitteln, meldete die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Aussenministerium.
- Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen, sollte sich Teheran nicht auf eine Vereinbarung einlassen.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, dass die Operation «Gewaltiger Zorn» abgeschlossen sei. «Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er auf einer Pressekonferenz.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF