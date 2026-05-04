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Krieg in Nahost Teheran soll US-Vorschlag zu Kriegsende prüfen

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Teheran prüfe einen neuen Verhandlungsvorschlag aus Washington
  • Frankreich verlegt Flugzeugträger ins Rote Meer
  • Trump droht dem Irankrieg mit weiteren Bombenangriffen
  • Israel will Deutschland mit Kerosin aushelfen
  • Insider: USA und Iran offenbar kurz vor neuem Abkommen
  • Libanon: Israelischer Angriff im Libanon fordert vier Tote
  • Deutscher Marine-Einsatz im Libanon endet 2027
  • Iranische Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi in Lebensgefahr
  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
  • China fordert dringenden Waffenstillstand im Iran-Konflikt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.5.2026, 19:30 Uhr

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