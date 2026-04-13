- Mehrere Iran-nahe Schiffe durchqueren die Strasse von Hormus trotz US-Sanktionen und der blockierten Meeresenge.
- UNO-Generalsekretär António Guterres mahnt die Kriegsparteien, angesichts der gescheiterten Verhandlungen am Ball zu bleiben. Er fordert die Wiederaufnahme der Friedensgespräche.
- Nach den gescheiterten Verhandlungen in Pakistan hat der Iran nach Darstellung von Präsident Trump gegenüber der US-Seite den Wunsch nach einem Abkommen geäussert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian
- Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld
- BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade
- IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran
- Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus
- IEA rechnet wegen Iran-Krieg mit geringerer Öl-Nachfrage
- Konferenz für Hormus-Mission von Verbündeten am Freitag
- Pakistan und andere Staaten arbeiten an neuer Verhandlungsrunde
- Iran schätzt Kriegsschäden auf rund 230 Milliarden Euro
- Irans Präsident wirft USA mangelnden politischen Willen vor
Quellen: Agenturen, SRF