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Krieg in Nahost Trotz US-Blockade: Iran-nahe Schiffe passieren Strasse von Hormus

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian
  • Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld
  • BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade
  • IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran
  • Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus
  • IEA rechnet wegen Iran-Krieg mit geringerer Öl-Nachfrage
  • Konferenz für Hormus-Mission von Verbündeten am Freitag
  • Pakistan und andere Staaten arbeiten an neuer Verhandlungsrunde
  • Iran schätzt Kriegsschäden auf rund 230 Milliarden Euro
  • Irans Präsident wirft USA mangelnden politischen Willen vor

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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