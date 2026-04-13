Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian

Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld

BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade

IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran

Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

IEA rechnet wegen Iran-Krieg mit geringerer Öl-Nachfrage

Konferenz für Hormus-Mission von Verbündeten am Freitag

Pakistan und andere Staaten arbeiten an neuer Verhandlungsrunde

Iran schätzt Kriegsschäden auf rund 230 Milliarden Euro