- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran in einem Brief an den US-Kongress für beendet erklärt.
- Nach stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Teheran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen neuen Vorschlag an die pakistanischen Vermittler übergeben. Trump zeigt sich unzufrieden.
- Die US-Regierung darf nach Ansicht von Verteidigungsminister Pete Hegseth den Krieg gegen den Iran noch Wochen ohne Zustimmung des Kongresses fortsetzen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump bezeichnet Kämpfe im Iran als beendet
- US-Präsident: Werde keine Kongresserlaubnis für Krieg einholen
- Trump: Unzufrieden mit jüngstem Vorschlag des Iran
- Insider: USA vor Schliessung ihres Gaza-Zentrums
- Cassis telefoniert mit iranischem Aussenminister
- Krieg löst weltweiten Domino-Effekt bei humanitärer Hilfe aus
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- Bericht: Neue iranische Vorschläge zur Beendigung des Kriegs
- Weisses Haus: Kongress muss Iran-Offensive nicht zustimmen
- NGO: 16 Journalisten dieses Jahr durch Israel getötet
Quellen: Agenturen, SRF