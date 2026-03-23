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Krieg in Nahost Trump: «Die Iraner sind grossartig im Verhandeln»

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Themen in diesem Newsticker

  • Golfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten
  • Swiss verdoppelt Flüge zwischen Zürich und Delhi
  • Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon
  • Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Strasse von Hormus
  • US-Sondergesandter Witkoff: Iran sucht einen Ausweg
  • Trump: Militäroperation im Iran deutlich vor Zeitplan
  • Bericht: Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA
  • Israel meldet 700 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon
  • Über 1900 Tote im Iran seit Beginn der Luftangriffe
  • Iran-Krieg treibt Treibstoff- und Gaspreise in die Höhe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.3.2026, 19:30 Uhr

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