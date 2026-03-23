- US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die Iraner «grossartig im Verhandeln» seien. Er forderte den Iran erneut dazu auf, einem «Deal» zuzustimmen. Irans Militärführung hat Verhandlungen mit den USA über ein Kriegsende bisher zurückgewiesen.
- Der Iran hat erneut Kuwait und Saudi-Arabien angegriffen, darunter die von den USA genutzte Prince Sultan Airbase. Kuwait und Jordanien konnten mehrere Drohnen und Raketen abfangen.
- US-Oberbefehlshaber meldet, über 10'000 iranische Ziele zerstört zu haben, darunter 92 Prozent der grössten Schiffe und zwei Drittel der Rüstungsanlagen. Der Beschuss Israels durch den Iran geht allerdings weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
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Quellen: Agenturen, SRF