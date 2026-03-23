Golfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten

Swiss verdoppelt Flüge zwischen Zürich und Delhi

Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon

Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Strasse von Hormus

US-Sondergesandter Witkoff: Iran sucht einen Ausweg

Trump: Militäroperation im Iran deutlich vor Zeitplan

Bericht: Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

Israel meldet 700 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon

Über 1900 Tote im Iran seit Beginn der Luftangriffe