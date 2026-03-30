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Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait

Tote und Raketenbeschuss im Südlibanon und Nordisrael

Trump droht abermals mit Angriff auf Ölquellen und Kraftwerke

Raketenangriff auf Militärbasis am Flughafen Bagdad

EU-Ratspräsident spricht mit Pakistans Premier über Iran-Krieg

Tote bei israelischem Luftangriff trotz Waffenruhe

Spanien sperrt Luftraum für US-Flugzeuge im Iran-Konflikt