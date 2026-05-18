Britische Ministerin warnt vor Hungerkrise durch Hormus-Blockade

Bericht: Trumps Gaza-Gremium warnt vor Finanzierungsengpass

EU plant Nothilfen für Bauern wegen hoher Düngemittelpreise

Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation

Trump: «Müssen Iran möglicherweise weiteren Schlag verpassen»

Frankreich: G7 drängt auf Öffnung der Strasse von Hormus

Emirate: Drohnenangriff auf AKW kam aus dem Irak

Katar warnt vor weiterer Eskalation im Iran-Krieg

Geheimer Haftbefehl gegen Israels Finanzminister beantragt