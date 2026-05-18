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Krieg in Nahost Trump droht Iran ++ Teheran «bereit für militärische Eskalation»

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Britische Ministerin warnt vor Hungerkrise durch Hormus-Blockade
  • Bericht: Trumps Gaza-Gremium warnt vor Finanzierungsengpass
  • EU plant Nothilfen für Bauern wegen hoher Düngemittelpreise
  • Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation
  • Trump: «Müssen Iran möglicherweise weiteren Schlag verpassen»
  • Frankreich: G7 drängt auf Öffnung der Strasse von Hormus
  • Emirate: Drohnenangriff auf AKW kam aus dem Irak
  • Katar warnt vor weiterer Eskalation im Iran-Krieg
  • Geheimer Haftbefehl gegen Israels Finanzminister beantragt
  • Israel ruft zwölf Dörfer im Südlibanon zur Evakuierung auf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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