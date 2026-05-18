- Trump droht dem Iran mit erneutem Militärschlag in den nächsten Tagen. Teheran zeigt sich «kampfbereit und lehnt eine Kapitulation ab».
- Die israelische Armee hat mittlerweile die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen.
- Der Iran hat nach Angaben des Aussenministeriums über Pakistan einen neuen Verhandlungsvorschlag an die USA übermittelt. Darin fordert er unter anderem die Aufhebung von Sanktionen und ein Ende des Konflikts im Libanon.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Britische Ministerin warnt vor Hungerkrise durch Hormus-Blockade
- Bericht: Trumps Gaza-Gremium warnt vor Finanzierungsengpass
- EU plant Nothilfen für Bauern wegen hoher Düngemittelpreise
- Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation
- Trump: «Müssen Iran möglicherweise weiteren Schlag verpassen»
- Frankreich: G7 drängt auf Öffnung der Strasse von Hormus
- Emirate: Drohnenangriff auf AKW kam aus dem Irak
- Katar warnt vor weiterer Eskalation im Iran-Krieg
- Geheimer Haftbefehl gegen Israels Finanzminister beantragt
- Israel ruft zwölf Dörfer im Südlibanon zur Evakuierung auf
Quellen: Agenturen, SRF