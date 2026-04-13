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Krieg in Nahost Trump droht mit Ende der Waffenruhe

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran droht mit Schliessung der Strasse von Hormus
  • Trump droht mit Ende der Waffenruhe mit dem Iran
  • USA verlängern Aussetzung von Sanktionen auf russisches Öl
  • Schiffskonvoi Richtung Strasse von Hormus umgekehrt
  • Bericht: Iran bekommt kein Geld für Aufgabe von Uran-Vorrat
  • Insider: Grosse Differenzen in US-iranischen Verhandlungen
  • Libanesischer Präsident will dauerhaftes Abkommen
  • Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»
  • Hochfahren der Ölproduktion wird länger dauern
  • EU fordert von Iran Verzicht auf Transitgebühren in Meerenge

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.4.2026, 19:30 Uhr

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