- Der IAEA-Generaldirektor fordert «sehr detaillierte» Massnahmen zur Nuklearkontrolle für ein Abkommen mit dem Iran.
- Israelische und libanesische Vertreter haben sich bei einem Treffen darauf geeinigt, direkte Verhandlungen aufzunehmen.
- Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus erfolgreich umgesetzt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Erdogan: Türkei will zur Verlängerung der Waffenruhe beitragen
- Hisbollah-Abgeordneter: Spaltung im Libanon könnte sich vertiefen
- Trump hält Abkommen bis Ende April für «sehr wahrscheinlich»
- Nach Iran-Gesprächen: Pakistans Premier reist zu Vermittlern
- Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
- Zeitung: Iran nutzte chinesischen Spionagesatelliten für Angriffe
- IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen
- Zivilschutz in Gaza: Zehn Menschen getötet – darunter ein Kind
- Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält
- Trump nach Papst-Kritik: Iran tötete 42'000 Demonstranten
Quellen: Agenturen, SRF