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Krieg in Nahost Trump hält Abkommen bis Ende April für «sehr wahrscheinlich»

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Erdogan: Türkei will zur Verlängerung der Waffenruhe beitragen
  • Hisbollah-Abgeordneter: Spaltung im Libanon könnte sich vertiefen
  • Trump hält Abkommen bis Ende April für «sehr wahrscheinlich»
  • Nach Iran-Gesprächen: Pakistans Premier reist zu Vermittlern
  • Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
  • Zeitung: Iran nutzte chinesischen Spionagesatelliten für Angriffe
  • IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen
  • Zivilschutz in Gaza: Zehn Menschen getötet – darunter ein Kind
  • Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält
  • Trump nach Papst-Kritik: Iran tötete 42'000 Demonstranten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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