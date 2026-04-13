Erdogan: Türkei will zur Verlängerung der Waffenruhe beitragen

Hisbollah-Abgeordneter: Spaltung im Libanon könnte sich vertiefen

Trump hält Abkommen bis Ende April für «sehr wahrscheinlich»

Nach Iran-Gesprächen: Pakistans Premier reist zu Vermittlern

Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Zeitung: Iran nutzte chinesischen Spionagesatelliten für Angriffe

IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen

Zivilschutz in Gaza: Zehn Menschen getötet – darunter ein Kind

Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält