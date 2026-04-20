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Krieg in Nahost Trump: Iran hat keine andere Wahl, als weiterzuverhandeln

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Pentagon: Haben Schiff mit Verbindungen zum Iran geentert
  • EU-Kommissar: Keine grossflächigen Flugabsagen zu erwarten
  • Trump: Iran muss weiterverhandeln
  • EU uneins über Aussetzung von Assoziierungsabkommen mit Israel
  • Bericht: Siedler töten zwei Personen im Westjordanland
  • Katar: «Ganze Welt» befürwortet Gespräche zum Iran-Krieg
  • Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor
  • Iran: bereit für Wiederaufnahme des Kriegs nach Waffenruhe
  • Erstmals wieder Inlandsflüge im Iran nach mehr als 50 Tagen
  • Berlin fordert Iran zu Verhandlungen mit den USA auf

Tagesschau, 20.4.2026, 19:30 Uhr

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