Pentagon: Haben Schiff mit Verbindungen zum Iran geentert

EU-Kommissar: Keine grossflächigen Flugabsagen zu erwarten

Trump: Iran muss weiterverhandeln

EU uneins über Aussetzung von Assoziierungsabkommen mit Israel

Bericht: Siedler töten zwei Personen im Westjordanland

Katar: «Ganze Welt» befürwortet Gespräche zum Iran-Krieg

Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor

Iran: bereit für Wiederaufnahme des Kriegs nach Waffenruhe

Erstmals wieder Inlandsflüge im Iran nach mehr als 50 Tagen