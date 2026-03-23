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Krieg in Nahost Trump: Iran ist verhandlungsbereit – Israel erneut angegriffen

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Themen in diesem Newsticker

  • Laut iranischen Medien: Luftangriffe auf Energieinfrastruktur
  • Kampfhandlungen halten an – trotz Gesprächsankündigungen
  • Israelische Armee meldet Raketenangriffe
  • Selenski: Russland hilft Iran mit Geheimdienstinformationen
  • Iranischer Raketenangriff auf US-Militärbasis in Syrien
  • Netanjahu: Trump sieht Chance auf Abkommen mit dem Iran
  • Israels Bodentruppen holen Hisbollah-Mitglieder nach Israel
  • Israel nimmt weitere Ziele im Iran ins Visier
  • SRF-Korrespondent: «Trumps Aussagen hatten bereits Wirkung»
  • Israel greift Ziele im Libanon an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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