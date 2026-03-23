Laut iranischen Medien: Luftangriffe auf Energieinfrastruktur

Kampfhandlungen halten an – trotz Gesprächsankündigungen

Israelische Armee meldet Raketenangriffe

Selenski: Russland hilft Iran mit Geheimdienstinformationen

Iranischer Raketenangriff auf US-Militärbasis in Syrien

Netanjahu: Trump sieht Chance auf Abkommen mit dem Iran

Israels Bodentruppen holen Hisbollah-Mitglieder nach Israel

Israel nimmt weitere Ziele im Iran ins Visier

SRF-Korrespondent: «Trumps Aussagen hatten bereits Wirkung»