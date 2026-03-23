- Die Swiss verlängert den Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv bis und mit 31. Mai.
- US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Iran verhandlungsbereit sei. Man sei sich über viele Punkte einig.
- Trotzdem gehen die Angriffe von Iran auf Israel weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Laut iranischen Medien: Luftangriffe auf Energieinfrastruktur
- Kampfhandlungen halten an – trotz Gesprächsankündigungen
- Israelische Armee meldet Raketenangriffe
- Selenski: Russland hilft Iran mit Geheimdienstinformationen
- Iranischer Raketenangriff auf US-Militärbasis in Syrien
- Netanjahu: Trump sieht Chance auf Abkommen mit dem Iran
- Israels Bodentruppen holen Hisbollah-Mitglieder nach Israel
- Israel nimmt weitere Ziele im Iran ins Visier
- SRF-Korrespondent: «Trumps Aussagen hatten bereits Wirkung»
- Israel greift Ziele im Libanon an
Quellen: Agenturen, SRF