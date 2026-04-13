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Krieg in Nahost Trump: «Iran will ein Abkommen»

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Hisbollah-Chef fordert Absage von Gesprächen in Washington
  • Trump: Iran will Deal, Hormus-Blockade hat begonnen
  • FAO: Krise in Meerenge könnte weltweite Agrarkatastrophe auslösen
  • WSJ: Mehr als 15 US-Schiffe bereit für Blockade
  • Iran warnt vor Eskalation in Strasse von Hormus
  • Pakistans Premier: Waffenruhe hält
  • Wadephul fordert Fortsetzung der Verhandlungen
  • Ankündigung von Trump: US-Blockade von Hormus offiziell begonnen
  • Irans Justiz bearbeitet Fälle wie im Kriegszustand
  • Rotes Kreuz besorgt über Angriffe auf Sanitäter im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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