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Krieg in Nahost Trump: Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln

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Themen in diesem Newsticker

  • Weltbank-Chef: Krieg belastet Weltwirtschaft trotz Waffenruhe
  • Israel: 180 Mitglieder der Hisbollah am Mittwoch getötet
  • Trump droht Iran mit Angriffen, falls es keine Einigung gibt
  • Libanon: 357 Opfer nach israelischen Angriffen vom Mittwoch
  • Kuwait meldet iranischen Angriff – mehrere Verletzte
  • Trump warnt: Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln
  • Libanons Premier fordert Waffenstillstand nach tödlichem Angriff
  • Iran fordert Bedingungen vor Verhandlungsbeginn mit den USA
  • 13 libanesische Sicherheitskräfte im Südlibanon getötet
  • EU-Kommission begrüsst geplante Gespräche von Israel und Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

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