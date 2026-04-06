- Vor den Gesprächen mit dem Iran droht US‑Präsident Trump Teheran und erklärt, das Regime habe ausser der Strasse von Hormus kein Druckmittel.
- Der Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigt den Widerstand der Organisation gegen Israel und fordert die libanesische Regierung auf, keinerlei Zugeständnisse zu machen.
- Pakistan hat vor dem Beginn von Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sicherheit in der Hauptstadt erhöht.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Weltbank-Chef: Krieg belastet Weltwirtschaft trotz Waffenruhe
- Israel: 180 Mitglieder der Hisbollah am Mittwoch getötet
- Trump droht Iran mit Angriffen, falls es keine Einigung gibt
- Libanon: 357 Opfer nach israelischen Angriffen vom Mittwoch
- Kuwait meldet iranischen Angriff – mehrere Verletzte
- Trump warnt: Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln
- Libanons Premier fordert Waffenstillstand nach tödlichem Angriff
- Iran fordert Bedingungen vor Verhandlungsbeginn mit den USA
- 13 libanesische Sicherheitskräfte im Südlibanon getötet
- EU-Kommission begrüsst geplante Gespräche von Israel und Libanon
Quellen: Agenturen, SRF