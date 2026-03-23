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Krieg in Nahost Trump: Iraner wollen unbedingt ein Abkommen

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Wichtigste Produktionsstätte für Sprengsätze getroffen
  • Trump: Iraner wollen unbedingt ein Abkommen
  • Frau bei Hisbollah-Raketenangriff in Israel getötet
  • Bericht: USA werden 3000 Soldaten nach Nahost abkommandieren
  • Iran lässt wenige Schiffe in der Strasse von Hormus passieren
  • Hisbollah kritisiert Akkreditierungsentzug für Irans Botschafter
  • Bericht: Toter und Verletzte bei iranischen Angriffen auf Bahrain
  • Israel greift erstmals libanesische Stadt Sahel Alma an
  • Pakistan erklärt sich bereit, Gespräche auszurichten
  • Frankreichs Armeechef: USA zunehmend unberechenbar

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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