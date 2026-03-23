- Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat eine Besetzung des südlichen Libanons bis zum Litani-Fluss angekündigt.
- Im Krieg mit den USA und Israel dringt der Iran nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump auf ein Abkommen. Der Iran hat solche Meldungen bisher dementiert.
- Die iranischen Angriffe auf Israel und verschiedene Golfstaaten gehen weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Wichtigste Produktionsstätte für Sprengsätze getroffen
- Trump: Iraner wollen unbedingt ein Abkommen
- Frau bei Hisbollah-Raketenangriff in Israel getötet
- Bericht: USA werden 3000 Soldaten nach Nahost abkommandieren
- Iran lässt wenige Schiffe in der Strasse von Hormus passieren
- Hisbollah kritisiert Akkreditierungsentzug für Irans Botschafter
- Bericht: Toter und Verletzte bei iranischen Angriffen auf Bahrain
- Israel greift erstmals libanesische Stadt Sahel Alma an
- Pakistan erklärt sich bereit, Gespräche auszurichten
- Frankreichs Armeechef: USA zunehmend unberechenbar
Quellen: Agenturen, SRF