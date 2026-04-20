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Krieg in Nahost Trump: Israel hat mich nicht zum Iran-Krieg überredet

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Israel hat mich nicht zum Iran-Krieg überredet
  • Netanjahu verurteilt Schändung von Kruzifix durch Soldaten
  • Trump: Vance wird in einigen Stunden in Islamabad landen
  • Israel und Libanon setzen diese Woche Gespräche fort
  • Warum will die libanesische Bevölkerung zurückkehren?
  • Pakistan wirbt für zweite Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran
  • Xi Jinping fordert Offenhaltung der Strasse von Hormus
  • Libanon: Israelische Armee zerstört Dörfer im Südlibanon
  • Niederlande reagieren mit Steuererleichterungen auf Energiekrise
  • Verkehr in Strasse von Hormus steht praktisch still

Tagesschau, 19.4.2026, 19:30 Uhr

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