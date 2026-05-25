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Krieg in Nahost Trump kündigt baldige Entscheidung zu Iran-Verhandlungen an

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
  • Schweiz lockert Reisehinweise für Israel
  • Trump kündigt baldige Entscheidung bei Iran-Abkommen an
  • Netanjahu: Israelische Truppen überqueren Litani-Fluss im Libanon
  • Iran skeptisch gegenüber Abkommen: «Nur Taten zählen»
  • Iranisches Fussball-Team wartet weiter auf US-Visa
  • US-Militär dementiert Bericht über Abschuss eines US-Flugzeugs
  • US-Vizenpräsident JD Vance: «grosse Fortschritte»
  • Axios-Bericht: So könnte Einigung zu Iran-Rahmenabkommen aussehen
  • Iran: Keine Bestätigung für Einigung auf Rahmenabkommen mit USA

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.5.2026, 19:30 Uhr

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