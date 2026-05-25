- US-Präsident Donald Trump hat sich in den sogenannten «Situation Room» im Weissen Haus zurückgezogen und wird dort eine «endgültige Entscheidung» zu den Iran-Verhandlungen treffen.
- Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf zeigt sich skeptisch gegenüber einem erneuten Abkommen mit den USA.
- Gemäss US-Vizepräsident JD Vance sind die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran. Zwar gebe es noch Streitpunkte im Abkommen zu klären, aber man sei nahe dran.
- In mehreren Gebieten des Libanon starben durch israelische Luftangriffe mehr als zwölf Menschen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
- Schweiz lockert Reisehinweise für Israel
- Trump kündigt baldige Entscheidung bei Iran-Abkommen an
- Netanjahu: Israelische Truppen überqueren Litani-Fluss im Libanon
- Iran skeptisch gegenüber Abkommen: «Nur Taten zählen»
- Iranisches Fussball-Team wartet weiter auf US-Visa
- US-Militär dementiert Bericht über Abschuss eines US-Flugzeugs
- US-Vizenpräsident JD Vance: «grosse Fortschritte»
- Axios-Bericht: So könnte Einigung zu Iran-Rahmenabkommen aussehen
- Iran: Keine Bestätigung für Einigung auf Rahmenabkommen mit USA
Quellen: Agenturen, SRF