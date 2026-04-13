- Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute Donnerstag zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen.
- Trump sagte in einem Interview, dass er ein Abkommen mit dem Iran bis Ende April für «sehr wahrscheinlich» erachte.
- Der IAEA-Generaldirektor fordert «sehr detaillierte» Massnahmen zur Nuklearkontrolle für ein Abkommen mit dem Iran.
- Israelische und libanesische Vertreter haben sich bei einem Treffen darauf geeinigt, direkte Verhandlungen aufzunehmen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu: Sicherheitszone im Libanon wird ausgeweitet
- Trump kündigt Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon an
- Iran droht mit Blockade der Schifffahrt
- Israel treibt Offensive im Libanon voran
- US-Regierung dementiert Bericht über Forderung nach Waffenruhe
- 26 Millionen Iraner melden sich angeblich für Kriegsdienst
- 11 Staaten fordern vollständige Waffenruhe in Nahost
- UNO stellt zehn Millionen Euro für Iran-Notfallhilfe
- USA: Kein Schiff passiert Sperre – Handel mit Iran gestoppt
- Pakistans Armeechef Munir zu Krisengesprächen in Teheran
Quellen: Agenturen, SRF