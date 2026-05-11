- Trump weist Irans Friedensvorschlag als «völlig inakzeptabel» zurück und droht Teheran.
- Der Iran hat seine Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den pakistanischen Vermittler übergeben.
- Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden. Auch die Emirate melden neuen Beschuss.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran richtet Mann hin – mutmassliche Spionage für USA und Israel
- Ölpreise steigen nach Rückschlag bei Iran-Verhandlungen
- Wichtigste Meldungen des Sonntags
- Iran weist Trump-Plan zurück – Reparationszahlungen gefordert
- Trump unzufrieden mit Irans Antwort auf US-Vorschlag
Quellen: Agenturen, SRF