- US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» aussetzen.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, dass die Operation «Gewaltiger Zorn» abgeschlossen sei. «Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er auf einer Pressekonferenz.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine haben am Montagnachmittag zum Iran-Krieg informiert. Hegseth erklärte, dass das «Project Freedom» unabhängig vom Krieg im Iran sei.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- USA schliessen Konsulat in Peshawar aus Sicherheitsgründen
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- Iranische Luftabwehr fängt Drohnen über Qeschm-Insel ab
- Irans Aussenminister trifft chinesischen Amtskollegen in Peking
- Nach Explosion havarierter südkoreanischer Frachter abgeschleppt
- Iran führt Genehmigungsverfahren für Strasse von Hormus ein
- Israel verlängert Haft für Aktivisten der Gaza-Flottille
- Trump will «Project Freedom» aussetzen
Quellen: Agenturen, SRF