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Krieg in Nahost Trump pausiert Einsatz für sichere Hormus-Durchfahrt

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04.05.2026, 06:33

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  • US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» aussetzen.
  • US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, dass die Operation «Gewaltiger Zorn» abgeschlossen sei. «Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er auf einer Pressekonferenz.
  • US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine haben am Montagnachmittag zum Iran-Krieg informiert. Hegseth erklärte, dass das «Project Freedom» unabhängig vom Krieg im Iran sei.
  • Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.

Themen in diesem Newsticker

  • Israel fordert Bewohner im Süden Libanons zur Evakuierung auf
  • USA schliessen Konsulat in Peshawar aus Sicherheitsgründen
  • Zweites US-Handelsschiff passiert Strasse von Hormus sicher
  • Australien investiert 10 Milliarden AUD in Treibstoffreserven
  • Iranische Luftabwehr fängt Drohnen über Qeschm-Insel ab
  • Irans Aussenminister trifft chinesischen Amtskollegen in Peking
  • Nach Explosion havarierter südkoreanischer Frachter abgeschleppt
  • Iran führt Genehmigungsverfahren für Strasse von Hormus ein
  • Israel verlängert Haft für Aktivisten der Gaza-Flottille
  • Trump will «Project Freedom» aussetzen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.5.2026, 19:30 Uhr

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