- US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» aussetzen.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, dass die Operation «Gewaltiger Zorn» abgeschlossen sei. «Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er auf einer Pressekonferenz.
- Irans Militärführung hat Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate dementiert. Es seien in den vergangenen Tagen keinerlei Raketen oder Drohnen auf Ziele in den Emiraten abgefeuert worden
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Australien investiert 10 Milliarden AUD in Treibstoffreserven
- Iranische Luftabwehr fängt Drohnen über Qeschm-Insel ab
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- Nach Explosion havarierter südkoreanischer Frachter abgeschleppt
- Iran führt Genehmigungsverfahren für Strasse von Hormus ein
- Israel verlängert Haft für Aktivisten der Gaza-Flottille
- Trump will «Project Freedom» aussetzen
- USA legen UNO-Resolution vor: Iran soll Angriffe stoppen
- Rubio: «Operation «Gewaltiger Zorn» ist abgeschlossen»
- Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen
Quellen: Agenturen, SRF