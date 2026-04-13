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Krieg in Nahost Trump: Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon geplant

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • China pocht auf freie Schiffsfahrt in der Strasse von Hormus
  • Pakistan: Noch kein Datum für USA-Iran-Gespräche
  • Netanjahu: Sicherheitszone im Libanon wird ausgeweitet
  • Trump: Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon geplant
  • Iran droht mit Blockade der Schifffahrt
  • Israel treibt Offensive im Libanon voran
  • US-Regierung dementiert Bericht über Forderung nach Waffenruhe
  • 26 Millionen Iraner melden sich angeblich für Kriegsdienst
  • 11 Staaten fordern vollständige Waffenruhe in Nahost
  • UNO stellt zehn Millionen Euro für Iran-Notfallhilfe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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