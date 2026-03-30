- US-Präsident Donald Trump stellte den baldigen Abzug der USA aus dem Iran in Aussicht. Zuvor sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die USA im Krieg derzeit keinerlei Option ausschliessen – auch den Einsatz von Bodentruppen nicht.
- Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat die Zerstörung aller Häuser in grenznahen Dörfern im Süden des Libanon angekündigt.
- Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef sind seit Beginn des Iran-Kriegs im Nahen Osten mehr als 340 Kinder getötet und Tausende verletzt worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: US-Abzug möglich in zwei, drei Wochen
- Berichte: Lufthansa rüstet sich gegen Folgen des Iran-Kriegs
- US-Journalistin in Bagdad entführt
- Länder im UNO-Sicherheitsrat verurteilen Tod von UNO-Soldaten
- Weiterhin Angriffe auf Golfstaaten
- Bericht: Iran zögert bei Gesprächen mit den USA
- Papst: Hoffentlich sucht Trump nach «Ausweg» aus dem Krieg
- Netanjahu geht von Sturz der iranischen Führung aus
- USA warnen Bürger in Saudi-Arabien vor möglichen Angriffen
- Hisbollah beschiesst Nordisrael
Quellen: Agenturen, SRF