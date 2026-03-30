Trump: US-Abzug möglich in zwei, drei Wochen

Berichte: Lufthansa rüstet sich gegen Folgen des Iran-Kriegs

US-Journalistin in Bagdad entführt

Länder im UNO-Sicherheitsrat verurteilen Tod von UNO-Soldaten

Weiterhin Angriffe auf Golfstaaten

Bericht: Iran zögert bei Gesprächen mit den USA

Papst: Hoffentlich sucht Trump nach «Ausweg» aus dem Krieg

Netanjahu geht von Sturz der iranischen Führung aus

USA warnen Bürger in Saudi-Arabien vor möglichen Angriffen