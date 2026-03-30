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Krieg in Nahost Trump stellt baldiges Ende der US-Angriffe im Iran in Aussicht

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: US-Abzug möglich in zwei, drei Wochen
  • Berichte: Lufthansa rüstet sich gegen Folgen des Iran-Kriegs
  • US-Journalistin in Bagdad entführt
  • Länder im UNO-Sicherheitsrat verurteilen Tod von UNO-Soldaten
  • Weiterhin Angriffe auf Golfstaaten
  • Bericht: Iran zögert bei Gesprächen mit den USA
  • Papst: Hoffentlich sucht Trump nach «Ausweg» aus dem Krieg
  • Netanjahu geht von Sturz der iranischen Führung aus
  • USA warnen Bürger in Saudi-Arabien vor möglichen Angriffen
  • Hisbollah beschiesst Nordisrael

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 31.3.2026, 19:30 Uhr

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