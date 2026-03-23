- Donald Trump hat den Beistand der USA für die Nato-Verbündeten in Zweifel gezogen.
- Die Aussenminister und Aussenministerinnen der G7-Länder haben im Iran-Krieg ein sofortiges Ende von Angriffen auf zivile Infrastruktur gefordert.
- Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef sind bei den Angriffen Israels auf den Libanon 370'000 Kinder vertrieben worden. 150'000 Menschen sitzen zudem im Südlibanon fest.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- US-Soldaten bei Angriff auf saudischen Stützpunkt verletzt
- Trump stellt Beistand für Nato-Verbündete infrage
- «Krieg könnte für europäische Staaten zu Belastungsprobe werden»
- «Eine gemeinsame Erklärung der G7-Staaten war eine Überraschung»
- Israel startet neue Angriffe gegen Hisbollah-Ziele in Beirut
- G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele
- Iran: Israel wird «hohen Preis» bezahlen
- IAEA-Chef ruft nach Angriffen auf Iran zu Zurückhaltung auf
- Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran
- Insider: Nur ein Drittel des iranischen Raketenarsenals zerstört
Quellen: Agenturen, SRF