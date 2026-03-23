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Krieg in Nahost Trump stellt die Unterstützung der USA für Nato-Staaten infrage

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Soldaten bei Angriff auf saudischen Stützpunkt verletzt
  • Trump stellt Beistand für Nato-Verbündete infrage
  • «Krieg könnte für europäische Staaten zu Belastungsprobe werden»
  • «Eine gemeinsame Erklärung der G7-Staaten war eine Überraschung»
  • Israel startet neue Angriffe gegen Hisbollah-Ziele in Beirut
  • G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele
  • Iran: Israel wird «hohen Preis» bezahlen
  • IAEA-Chef ruft nach Angriffen auf Iran zu Zurückhaltung auf
  • Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran
  • Insider: Nur ein Drittel des iranischen Raketenarsenals zerstört

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.3.2026, 19:30 Uhr

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