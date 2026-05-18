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Krieg in Nahost Trump und Netanjahu laut Berichten uneins über Iran-Strategie

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran prüft US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges
  • EU-Ratspräsident kritisiert Israels Umgang mit Hilfsflottille
  • Trump und Netanjahu uneins über Iran-Strategie
  • US-Militär durchsucht iranischen Öltanker – neue Behörde PGSA
  • Trump wartet auf die «richtige Antwort» vom Iran
  • USA heben Sanktionen gegen UNO-Expertin Albanese auf
  • Iran tauscht mit den USA weiterhin Botschaften aus
  • Iran rechnet mit Angriffen – Pakistans Innenminister in Teheran
  • Internationale Reaktionen auf Umgang mit Flottille-Besatzungen
  • Gaza-Flottille: Massive Kritik an Sicherheits-Minister Ben-Gvir

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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