- US-Präsident Donald Trump und Israles Premier Netanjahu sind Medienberichten zufolge in einem Gespräch aneinandergeraten. Trump habe Verhandlungen im Sinn, während Netanjahu skeptisch bleibt und den Krieg fortführen möchte.
- US-Präsident Donald Trump ist bereit einige Tage auf die «richtige Antwort» vom Iran zu warten.
- Israel hat die internationale Gaza-Flottille vollständig gestoppt. Alle Aktivisten wurden festgenommen und gefesselt in den israelischen Hafen Aschdod gebracht. Sie wurden dort auf demütigende Weise behandelt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran prüft US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges
- EU-Ratspräsident kritisiert Israels Umgang mit Hilfsflottille
- Trump und Netanjahu uneins über Iran-Strategie
- US-Militär durchsucht iranischen Öltanker – neue Behörde PGSA
- Trump wartet auf die «richtige Antwort» vom Iran
- USA heben Sanktionen gegen UNO-Expertin Albanese auf
- Iran tauscht mit den USA weiterhin Botschaften aus
- Iran rechnet mit Angriffen – Pakistans Innenminister in Teheran
- Internationale Reaktionen auf Umgang mit Flottille-Besatzungen
- Gaza-Flottille: Massive Kritik an Sicherheits-Minister Ben-Gvir
Quellen: Agenturen, SRF