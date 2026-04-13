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Krieg in Nahost Trump verkündet zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Von der Leyen begrüsst Feuerpause zwischen Israel und Libanon
  • Trump verkündet 10-tägige Waffenruhe im Libanon
  • Bericht: Offenbar Telefonat zwischen Trump und Aoun
  • Hormus: Merz zeigt Bereitschaft zum Schutz der Schifffahrt
  • Israel droht Iran mit noch heftigeren Angriffen
  • Krisendiplomatie hält an – Pakistan weiterhin mit zentraler Rolle
  • Regierungskreise: Kein baldiges Telefonat von Aoun und Netanjahu
  • Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»
  • Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons
  • Pressekonferenz ist beendet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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