Von der Leyen begrüsst Feuerpause zwischen Israel und Libanon

Trump verkündet 10-tägige Waffenruhe im Libanon

Bericht: Offenbar Telefonat zwischen Trump und Aoun

Hormus: Merz zeigt Bereitschaft zum Schutz der Schifffahrt

Israel droht Iran mit noch heftigeren Angriffen

Krisendiplomatie hält an – Pakistan weiterhin mit zentraler Rolle

Regierungskreise: Kein baldiges Telefonat von Aoun und Netanjahu

Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»

Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons