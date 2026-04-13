- US-Präsident Donald Trump hat eine 10-tägige Waffenruhe im Libanon verkündet. Sie soll um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen. Die israelischen und libanesischen Staats- und Regierungschefs hätten sich darauf verständigt.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsste die angekündigte Waffenruhe. Europa werde weiterhin auf die Achtung der Souveränität des Libanon pochen.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte an einer Pressekonferenz im Pentagon, man sei für weitere Angriffe im Iran bereit, falls Teheran sich nicht weise entschiede.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Von der Leyen begrüsst Feuerpause zwischen Israel und Libanon
- Trump verkündet 10-tägige Waffenruhe im Libanon
- Bericht: Offenbar Telefonat zwischen Trump und Aoun
- Hormus: Merz zeigt Bereitschaft zum Schutz der Schifffahrt
- Israel droht Iran mit noch heftigeren Angriffen
- Krisendiplomatie hält an – Pakistan weiterhin mit zentraler Rolle
- Regierungskreise: Kein baldiges Telefonat von Aoun und Netanjahu
- Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»
- Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons
- Pressekonferenz ist beendet
Quellen: Agenturen, SRF