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Krieg in Nahost Trump verlängert Ultimatum an Iran um zehn Tage

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Themen in diesem Newsticker

  • Frachtschiff unter thailändischer Flagge vor Iran gestrandet
  • Explosionen in Süd-Beirut
  • Iran hat keine Pause der Angriffe beantragt
  • Wadephul fordert Einbezug Europas bei Plänen für Kriegsende
  • Lagarde: Energieengpässe durch Krieg könnten Jahre andauern
  • Trump verlängert Frist an Iran bis zum 6. April
  • Frankreich berät mit 35 Staaten über Hormus-Einsatz
  • Iran weist Trumps Ultimatum zurück
  • Weltbank kündigt rasche Hilfen wegen Nahost-Konflikt an
  • Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als «Option»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.3.2026, 19:30 Uhr

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