- US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben.
- Zuvor hatte Trump eingeräumt, dass die Iraner «grossartig im Verhandeln» seien. Das iranische Regime hatte bislang jegliche Verhandlungen dementiert.
- Der Iran hat erneut Kuwait und Saudi-Arabien angegriffen, darunter die von den USA genutzte Prince Sultan Airbase. Kuwait und Jordanien konnten mehrere Drohnen und Raketen abfangen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Frachtschiff unter thailändischer Flagge vor Iran gestrandet
- Explosionen in Süd-Beirut
- Iran hat keine Pause der Angriffe beantragt
- Wadephul fordert Einbezug Europas bei Plänen für Kriegsende
- Lagarde: Energieengpässe durch Krieg könnten Jahre andauern
- Trump verlängert Frist an Iran bis zum 6. April
- Frankreich berät mit 35 Staaten über Hormus-Einsatz
- Iran weist Trumps Ultimatum zurück
- Weltbank kündigt rasche Hilfen wegen Nahost-Konflikt an
- Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als «Option»
Quellen: Agenturen, SRF