 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump verlängert Waffenruhe mit Iran – Blockade bleibt

Autor: 

20.04.2026, 06:04

Teilen

Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Trump verlängert Waffenruhe mit Iran
  • Iran: Blockade iranischer Häfen ist Verstoss gegen Waffenruhe
  • Macron: Israel muss «auf territoriale Ansprüche verzichten»
  • UNO: Höhepunkt gewaltsamer Vorfälle in Gaza seit Waffenruhe
  • Iran: Noch keine Entscheidung über Teilnahme an Verhandlungen
  • Medien: Abreise von Vance nach Pakistan verzögert sich
  • EU: Neuer Vorstoss für Israel-Sanktionen gescheitert
  • Trotz Waffenruhe wieder Zwischenfälle im Libanon
  • Jesus-Figur im Libanon beschädigt – Strafe für Soldaten
  • Pakistan: Teilnahme Irans an Gesprächsrunde weiter offen

Tagesschau, 21.4.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)