- US-Präsident Donald Trump verlängert die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran. Dies teilt er auf seiner Plattform Truth Social mit.
- Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite, so der US-Präsident.
- Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, dass man noch nicht über die Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan entschieden habe.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
Themen in diesem Newsticker
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