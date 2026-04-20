- US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen angekündigt.
- Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz «bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen». Man warte auf grünes Licht aus den USA.
- US-Präsident Donald Trump weist die US-Marine nach eigenen Angaben an, jedes Boot zu beschiessen und zu zerstören, das in der Strasse von Hormus Minen verlegt.
- Schah-Sohn Reza Pahlavi sieht keine Reformer in der iranischen Führung und wirbt für einen politischen Wandel.
- US-Präsident Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nur wenige Tage geben, um einen Vorschlag zur Beilegung des Krieges zu machen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert
- US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt
- Papst fordert USA und Iran zu Gesprächen auf
- Trotz Waffenruhe wieder tödliche Zwischenfälle im Südlibanon
- Libanesen ersetzen von Israel bereitgestellte Figur
- Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs
- Libanon möchte nächstes Jahr weiter UNO-Blauhelme
- Strasse von Hormus: Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut
- Deutschland sieht Chance bei Verhandlungen zwischen USA und Iran
- 15-Jähriger bei israelischem Einsatz im Westjordanland getötet
Quellen: Agenturen, SRF