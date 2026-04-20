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Krieg in Nahost Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert
  • US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt
  • Papst fordert USA und Iran zu Gesprächen auf
  • Trotz Waffenruhe wieder tödliche Zwischenfälle im Südlibanon
  • Libanesen ersetzen von Israel bereitgestellte Figur
  • Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs
  • Libanon möchte nächstes Jahr weiter UNO-Blauhelme
  • Strasse von Hormus: Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut
  • Deutschland sieht Chance bei Verhandlungen zwischen USA und Iran
  • 15-Jähriger bei israelischem Einsatz im Westjordanland getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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