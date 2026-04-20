Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert

US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt

Papst fordert USA und Iran zu Gesprächen auf

Trotz Waffenruhe wieder tödliche Zwischenfälle im Südlibanon

Libanesen ersetzen von Israel bereitgestellte Figur

Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs

Libanon möchte nächstes Jahr weiter UNO-Blauhelme

Strasse von Hormus: Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut

Deutschland sieht Chance bei Verhandlungen zwischen USA und Iran