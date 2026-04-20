- US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen angekündigt.
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- Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz «bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen». Man warte auf grünes Licht aus den USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Trump: «werde keine Atomwaffe einsetzen»
- Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert
- US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt
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- Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs
Quellen: Agenturen, SRF