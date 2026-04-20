Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf bleiben weiter blockiert

Hürden für Waffenruhe im Libanon bleiben gross

Ölproduktion am Golf könnte sich schnell erholen

Trump: «werde keine Atomwaffe einsetzen»

Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert

US-Militär: Dritter Flugzeugträger in Richtung Iran verlegt

Papst fordert USA und Iran zu Gesprächen auf

Trotz Waffenruhe wieder tödliche Zwischenfälle im Südlibanon

Libanesen ersetzen von Israel bereitgestellte Figur