- US-Präsident Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nur wenige Tage geben, um einen Vorschlag zur Beilegung des Krieges zu machen.
- Die britische Seefahrtsbehörde vermeldet den Beschuss mehrerer Containerschiffe durch die iranischen Revolutionsgarden in der Strasse von Hormus.
- Auch wenn US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe verlängert hat, bleiben Irans Revolutionsgarden kampfbereit.
- Auf Bitten Pakistans werde die USA von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite, so US-Präsident Trump.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF