Palästinenser bei Konfrontationen mit Siedlern getötet

Netanjahu: Israel bereit für Verteidigung und Angriff

Iran knüpft Öffnung der Strasse von Hormus an Bedingungen

Medien: Trump will Iran nur wenige Tage für Antwort geben

Iran lobt Pakistans Bemühungen um Friedensvermittlung

Iran reklamiert Angriff auf drei Frachtschiffe für sich

Weiterer französischer Soldat nach Angriff im Libanon gestorben

Libanon meldet weitere Verstösse der Waffenruhe

Keine Entspannung in Sicht trotz verlängerter Waffenruhe