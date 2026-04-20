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Krieg in Nahost Trump will Iran offenbar nur wenige Tage Zeit für Antwort geben

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Palästinenser bei Konfrontationen mit Siedlern getötet
  • Netanjahu: Israel bereit für Verteidigung und Angriff
  • Iran knüpft Öffnung der Strasse von Hormus an Bedingungen
  • Medien: Trump will Iran nur wenige Tage für Antwort geben
  • Iran lobt Pakistans Bemühungen um Friedensvermittlung
  • Iran reklamiert Angriff auf drei Frachtschiffe für sich
  • Weiterer französischer Soldat nach Angriff im Libanon gestorben
  • Libanon meldet weitere Verstösse der Waffenruhe
  • Keine Entspannung in Sicht trotz verlängerter Waffenruhe
  • Israel sieht Hisbollah als Hindernis für Frieden mit Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 22.4.2026, 12:45 Uhr

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