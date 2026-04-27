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Krieg in Nahost Trump will mehr als 5000 Soldaten abziehen

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Werden weit mehr als 5000 Soldaten abziehen
  • Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
  • Prekäre Lage im Gazastreifen
  • 7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon
  • Iran hält erneuten Ausbruch des Krieges mit USA für möglich
  • Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor
  • VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr
  • Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»
  • Kein Ende der Kämpfe im Libanon
  • Kerosin zu teuer: Spirit Airlines gibt auf

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 30.4.2026, 21:50 Uhr

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