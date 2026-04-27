- US-Präsident Donald Trump sagte gegenüber Journalisten, die USA würden mehr als die von Pete Hegseth angekündigten 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen.
- Der Iran hat den USA vorgeschlagen, die Strasse von Hormus zu öffnen – im Gegenzug für eine Nicht-Angriffsgarantie. US-Präsident Trump hat den Vorschlag abgelehnt.
- Bei israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon sind mindestens sieben Menschen getötet worden.
- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran in einem Brief an den US-Kongress für beendet erklärt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Werden weit mehr als 5000 Soldaten abziehen
- Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
- Prekäre Lage im Gazastreifen
- 7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon
- Iran hält erneuten Ausbruch des Krieges mit USA für möglich
- Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor
- VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr
- Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»
- Kein Ende der Kämpfe im Libanon
- Kerosin zu teuer: Spirit Airlines gibt auf
Quellen: Agenturen, SRF