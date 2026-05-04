 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump will «Projekt Freiheit» kurzzeitig aussetzen

Autor: 

04.05.2026, 06:33

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump will «Project Freedom» aussetzen
  • USA legen UNO-Resolution vor: Iran soll Angriffe stoppen
  • Rubio: «Operation «Gewaltiger Zorn» ist abgeschlossen»
  • Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen
  • Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
  • Merz pocht auf Verhandlungen: Iran darf nicht auf Zeit spielen
  • Wadephul: Libanon darf nicht zum Kriegsschauplatz werden
  • Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoss nicht definieren
  • Israel: «Haben keine territorialen Ambitionen im Libanon»
  • Vereinigte Arabischen Emirate melden iranische Angriffe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)