- US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» aussetzen.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine haben zum Iran-Krieg informiert, insbesondere zum «Project Freedom», welches die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr öffnen will.
- Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt nach Darstellung von Hegseth nach wie vor.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump will «Project Freedom» aussetzen
- USA legen UNO-Resolution vor: Iran soll Angriffe stoppen
- Rubio: «Operation «Gewaltiger Zorn» ist abgeschlossen»
- Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen
- Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
- Merz pocht auf Verhandlungen: Iran darf nicht auf Zeit spielen
- Wadephul: Libanon darf nicht zum Kriegsschauplatz werden
- Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoss nicht definieren
- Israel: «Haben keine territorialen Ambitionen im Libanon»
- Vereinigte Arabischen Emirate melden iranische Angriffe
Quellen: Agenturen, SRF