- Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump hält sich der Iran nicht an die Vereinbarung über eine befristete Waffenruhe, die auch die Öffnung der Strasse von Hormus für die Schifffahrt vorsieht.
- Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem Libanon aufzunehmen. Einer Waffenruhe erteilte er jedoch eine Absage.
- US-Präsident Donald Trump erwartet nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte offenbar konkrete Zusagen der Verbündeten für eine Unterstützung bei der Sicherung der Strasse von Hormus.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche
- Irans Ex-Aussenminister Charrasi stirbt nach Luftangriff
- Trump wirft Iran vor, sich nicht an Deal zu halten
- Israel kritisiert Aussagen von Pakistans Verteidigungsminister
- WHO verlangt von Israel Schutz für Kliniken in Beirut
- Israel: Hisbollah feuert rund 50 Raketen auf Nordisrael
- Libanon: Netanjahu erteilt Forderungen nach Waffenruhe Absage
- Angeblich neue Botschaft von Modschtaba Chamenei
- Trump: Israel wird Angriffe im Libanon zurückfahren
- Hisbollah lehnt direkte Gespräche mit Israel ab
Quellen: Agenturen, SRF