 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump zu Verhandlungen: «Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe»

Autor: 

27.04.2026, 06:09

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren
  • Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut
  • UNO: Mindestens 21 Exekutionen im Iran seit Beginn des Kriegs
  • Bericht: Israel und Hisbollah greifen sich gegenseitig an
  • Benzinpreis in der Schweiz erreicht Jahreshöchststand
  • Von der Leyen: 27 Milliarden Euro extra für Energieimporte
  • Trump droht Iran mit scharfer Rhetorik
  • Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen
  • USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen – Sanktionen gegen Banken
  • Bericht: Israel tötet Palästinenser im Westjordanland

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)