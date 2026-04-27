Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren

Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut

UNO: Mindestens 21 Exekutionen im Iran seit Beginn des Kriegs

Bericht: Israel und Hisbollah greifen sich gegenseitig an

Benzinpreis in der Schweiz erreicht Jahreshöchststand

Von der Leyen: 27 Milliarden Euro extra für Energieimporte

Trump droht Iran mit scharfer Rhetorik

Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen

USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen – Sanktionen gegen Banken